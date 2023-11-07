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İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 15:37

Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

"DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞADIM"

Hatipoğlu, istifasını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

Son Dakika: İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Hatipoğlu kulislerde konuşulduğu gibi bugün AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.

Son Dakika: İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika: İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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