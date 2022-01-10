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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi

10.01.2022 23:34
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti Grubu tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı konuşma hatırlatılarak, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin elektriğini karşılaması için verdiği önerge', CHP oyları ile ret edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti Grubu tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı konuşma hatırlatılarak, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin elektriğini karşılaması için verdiği önerge', CHP oyları ile ret edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı birinci oturumu gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak; 'İzmir'deki çiftçilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretini karşılaması' yönünde önerge verdi. Önerge hakkında konuşan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Bu meclis kararına konu olacak bir önerge olmadığından CHP grubu olarak ret ediyoruz" dedi.

"Ne kadar arkasında duracaksınız görelim"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise gerçekçi söylemler için önergenin gündeme alınmasını önerirken, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin biz Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimize elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Biz verilmesi planlanandan değil, verilmiş bir belediyen bahsediyoruz; İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir, tarımın yoğun yaşandığı, Türkiye'de önde gelen şehirlerden biridir. Bu söylemi destekliyor ve 'buyurun, gereğini yapın' diyoruz. Meclis kararı ile yapılmasını öneriyoruz. Bunun için komisyonlara sevk edilmesi, komisyonlarda görüşülmesi ve karar alınması gerektiğini söylüyoruz. Yoksa 90 yılların popülist söylemleri ile 'biz iktidara gelince şunları yapacağız' şeklinde bir vaat olarak görüyorsanız, kabul etmeyebilirsiniz. Biz öyle olmaması gerektiğini düşündüğümüz için bugün bu önergeyi verdik. Devlet yönetmek ve şehir yönetmek ciddiyet ister. Elbette muhalefet söyler. Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin arkasında ne kadar durabileceksiniz, görelim" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerin oyları ile ret edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Tunç Soyer, CHP'li meclis üyelerine söz hakkı vermeyerek önergeyi mecliste oylattı. Çiftçilerin kullandığı elektriğin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için verilen önerge, CHP meclis üyelerinin ret oyları ile meclis gündemine alınması kabul edilmedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çiftçilere bedava elektrik önergesi reddedildi - Son Dakika
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