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Son dakika! Kars'ta "Karabağ Şehitleri" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Son dakika! Kars'ta "Karabağ Şehitleri" fotoğraf sergisi açıldı

02.11.2021 15:58
Son dakika! Kars'ta

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta Azerbaycan Karabağ şehitlerinin fotoğraf sergisi açıldı.

Kars'ta Azerbaycan Karabağ şehitlerinin fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Araştırmalar Merkezi (TSUAM) Başkanı Prof. Dr. Samir Adıgözelli, TSUAM tarafından Kars Valiliği Parkı'nda, Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kars Valiliği Parkı'nda dualar okunarak açılışı yapılana sergide gazetecilere açıklamada bulunan TSUAM Başkanı Prof. Dr. Samir Adıgözelli, "Azerbaycan 44 günlük savaşta kardeş Türkiye'nin gücünü, desteğini hissettik. 44 günde vatan toprakları urunda şehit olan kardeşlerimizin bir kısmının fotoğrafı sergileniyor. Bu çok anlam taşıyor. Onlar bundan böyle dünya durdukça, Azerbaycan durdukça, Türkiye durdukça onlar daime hatırlanacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Fotoğraf sergisi aslında bütün Türk dünyasının şehitlerinin anısını taşıyor. Bu vesileyle bütün Türk dünyamızın şehitlerini rahmetle anıyorum. Bugün onların sayesinde devletlerimizin ayakta dik durdu. Devletçiliğimizi devam ediyor. İnşallah böyle evlatlarımız oldukça, en değerli varlık olan, canını feda etmeye hazır olan evlatlarımız oldukça devletlerimiz yükselecek, bayraklarımız daime dalgalanacak. Allah bayraklarımızı zirvede dalgalandırsın" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra açılışı yapılan sergi gezildi. Adıgözelli, sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi. - KARS

Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika! Kars'ta Karabağ Şehitleri fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan, Şehit, Türk, Kars, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Kars'ta 'Karabağ Şehitleri' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kars'ta "Karabağ Şehitleri" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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