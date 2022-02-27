Son dakika... Kazada ölen MHP'li meclis üyesi toprağa verildiAyhan Kaplan için son görev - Son Dakika

- Kazada ölen MHP'li meclis üyesi toprağa verildi

Ayhan Kaplan için son görev

TEKİRDAĞ - Trafik kazasında vefat eden Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün yaşanan talihsiz kazada yaşamını yitiren Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, Muratlı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Müsellim Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Ayhan Kaplan'ın cenaze törenine; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Muratlı protokolü tam kadro katıldı.

Cenazeye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop çelenk gönderirken, Şentop'un danışmanları da cenazede hazır bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözcüklerini kaydetti.