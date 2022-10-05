Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız

05.10.2022 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerçekten başörtüsü teklifinde samimiyse gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" sözlerine cevap veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız" paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP, 3 maddelik bir kanun teklifi sundu. Bu gelişmeler siyaset dünyasını da hareketlendirdi.

"SAMİMİYSEN GEL ANAYASAL DÜZEYDE ÇÖZELİM"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına, "Güya günah çıkarıyorlar. İstismar siyaseti yapıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasının sonunda ise bir teklifte bulunarak, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

"ARKASINDAN BİR ŞEY ÇIKMAZSA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP liderinden jet hızında yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız

"ÖZGÜRLÜKLER GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."

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