Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok - Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
13.10.2021 11:09
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde söylediği "siyasi cinayet" iddialarına cevap verdi. Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" derken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sabah iddialarla ilgili resen soruşturma başlattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklaması, ses getirdi. İddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.
"BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"
Bugün Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde de siyasi cinayetler konusu vardı. Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok." ifadelerini kullandı.
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