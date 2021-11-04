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Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: "Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir" - Son Dakika

Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: "Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir"

04.11.2021 14:25
Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın:

Son dakika haber: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının 'ilçe ilçe 2023'e' sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalara merkez Yenişehir ilçesi ile devam edildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının 'ilçe ilçe 2023'e' sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalara merkez Yenişehir ilçesi ile devam edildi. Burada konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, çözüm sürecinin Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanıp bitirildiğini söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla, il kademeleri ile MKYK üyeleri Abdurrahim Fırat ve Suna Kepolu Ataman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, 17 ilçenin başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu kalabalık bir grup ile beraber Yenişehir ilçesine çıkarma yapıldı. Yenişehir'e gelen Başkan Aydın ve beraberindekiler, ilçe merkezinde 21 ayrı gruba ayrılarak eş zamanlı olarak program gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldi.

Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan ziyaret ve buluşmalarda vatandaşların beklentilerini, sorun ve taleplerini dinleyen 21 ayrı grup halindeki AK Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olduklarının altını çizdi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Parti olarak Diyarbakır'ın her mahallesinde, her sokağında olma yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda bugün de Yenişehir ilçemizdeyiz. Tüm teşkilatımız, tüm birimlerimiz ve yöneticilerimiz birlikte Yenişehir'in tamamında sahada vatandaşlarımızla bir aradayız. Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi biz, gönülleri kazanmaya geldik. İnsanlarımız hizmetin en güzeline layıktır ve çok iyi bir hizmet siyasetini hükümet olarak yapıyoruz. Bizim de Teşkilat olarak amacımız, hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmaktır. Bizler Teşkilatlar olarak bir yandan 2023 Seçimlerine yönelik sandık çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yürütürken, diğer yandan da sahadaki çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yüreğine dokunmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ımız yaklaşık 40 yıl boyunca maalesef terörle, çatışmayla, olaylarla anıldı. Bu süreç boyunca hepimiz bir bütün olarak zarar gördük. Sonucunda da her anlamda geride kaldık. Bu kayıp 40 yılın telafisi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir gayretle çaba sarf ediyoruz. AK Parti iktidarları boyunca bölgenin ekonomik, sosyalojik, ticari ve kültürel kalkınması için sürekli bir çaba içerisinde olduk. Bu çabalar sonuç verecek ve bir kaç yıl içerisinde muadil illerle 40 yıllık aranın kapanmaya başladığını inşallah göreceğiz" diye belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Kürtlerle ilgili her biri devrim niteliğinde adımlar attık"

AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kürtlerle ilgili her biri devrim niteliğinde adımlar attıklarını, OHAL'in kaldırılmasından Kürtçe televizyonlara kadar onlarca adımı CHP'nin ahlaksızca yaptığı karşı çıkmalarına rağmen gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Aydın, "Kürt Meselesini yasal değişiklikler, açılımlar ve süreçlerle ortadan kaldırmak için çok emek verdik. Cumhurbaşkanımız 9 Temmuzda Diyarbakır mitinginde yapmış olduğu konuşmada çözüm sürecinin HDP ve kandil tarafından sabote edilerek bitirildiğini ifade etmişti. Terör örgütünün yönetici kadrosunda yer alan terörist başı Duran Kalkan, bu hafta kendilerine Avrupa'daki dostlarından, süreçler devam ederken, çatışmayı sürdürün, silahları bırakmayın diye sürekli talimatlar geldiğini itiraf etti. Kürtleri değil Avrupa'yı dinlediler. Bu malumun ilanıyla bir kez daha tescillenmiştir ki çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir. Biz her zaman her yerde şunu ifade ediyoruz ne terör örgütünün ne de HDP'nin Kürtlerin menfaatine bir isteği, çabası asla olmadı. Bunlar kendileri ve aileleri için konforlu bir yaşamı, Kürt gençlerinin kanı üzerinden inşa ettiler. Kürt gençlerinin kanını Türk Solunun pespayelerine, Avrupalı elitistlere kurban ettiler. Bu yaptıkları ihanetler yetmezmiş gibi, şimdi de Kürtlere yapılan bütün kötülüklerin anası CHP ile bir olup AK Partiye karşı ittifak kurdular. Bizler inanıyoruz ki Kürt kardeşlerimiz bu yapılanlara karşı en güzel cevabı 2023 seçimlerinde verecektir. Kürt kardeşlerimiz kendilerine yapılan ihanetin bedelini soracak ve CHP-HDP ittifakını sandığa gömecektir" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Yenişehir buluşmasında vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi. Vatandaşların talep ve şikayetleri notlar halinde ilgili yerlere iletilmek ve çözülmek üzere alındı. Yenişehir ilçesindeki programlar ilçe gençleri ile yapılan halı saha futbol dostluk maçı ile tamamlandı. - DİYARBAKIR

Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir
Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir
Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir
Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir
Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir

Diyarbakır, Yenişehir, Aydın, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: 'Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: "Çözüm süreci, Kandil'deki terör baronları tarafından baltalanmış ve bitirilmiştir" - Son Dakika
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