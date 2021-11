Son dakika politika: AK Parti'li Yavuz, TBMM'de şehit yakınlarıyla basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, TBMM'de bir grup şehit yakını ile basın toplantısı düzenleyerek, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

AK Partili Yavuz, TBMM'de şehit yakınları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yavuz, her fırsatta, AK Parti olarak, ülkenin her yerinde şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ettiklerini kaydetti. Metin Yavuz, "Onları bugün Meclisimizde ağırlamak da en başta isteğimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün de daha önceden planlanmış bir program dahilinde aziz şehitlerimizin yakınlarını Gazi Meclisimizde misafir ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesi ile ilgili Yavuz, "Yüce Meclisimizin bir üyesinin bu tavrı, son derece yakışıksızdır. Sadece o şehidimizin ailesine değil, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına kasteden çirkin bir davranıştır. Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan'ın bu hareketi, bu olay; gereği yapılmadığı takdirde, Lütfü Türkkan'ın mensubu olduğu İYİ Parti'nin siyasi tarihimize düşürdüğü kara bir leke olarak kalacaktır" diye konuştu.