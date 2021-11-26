Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremzedeler için yapılan deprem konutlarından, 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre, 2+1 konutların taksitinin 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Sözlerinin başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin." dedi.

Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşların yanında olduklarını, arama ve kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar yürütülen her çalışmayı yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, bakanlar ile AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla, STK'larla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadıklarını, dertleri çözecek adımları da attıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir." diye konuştu.

Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından, aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı işlettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı iaşe ve ibate peşinde ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da 1 yıl gibi kısa bir sürede yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın attığı sloganlara, "Ben de sizlere aşığım." karşılığını verdi.

"Bugün sözümüzü tutuyoruz"

Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlara teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece Bornova Eğridere'deki 34 köy eviyle birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.

Kardeşlerim, bizler AK Parti'yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerimize yayılan projelerimizdeki 546 konut ve 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak."

"397 konut, yıl başına kadar sahiplerine teslim edilmiş olacak"

Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Erdoğan, sadece bu 3 mahalledeki inşaatların yatırım tutarının 750 milyon lira olduğunu, rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkan yapıldığını anlattı. Erdoğan, bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutun yıl başına kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilmiş olacağını bildirdi.

Son Kabine toplantısının ardından İzmir'de yapılan deprem konutlarının ödeme tutarları ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, buna göre 2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları da 220 bin lira ile 260 bin lira arasında bedelle sahiplerine vereceklerini, ilk 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitlerinin aylık 740 liradan, 3+1 konutların taksitlerinin ise aylık 1020 liradan başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka ifadeyle kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar." dedi.

Yeni konutların ve dükkanların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve AFAD başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadıklarını, aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdıklarını bildiren Erdoğan, "Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya 2 millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaları da hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)