Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. - Son Dakika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

28.06.2022 12:26

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO'ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek"

-"İkili görüşmelerimde PKK gündemimizde olacak. İsveç ve Finlandiya tavrımızı bir kez daha anlatacağız. PKK'nın bu ülkelerde hareket etmesine mani olunmalı. İsveç ve Finlandiya'nın olduğu 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişesini gidermek zorundalar"

-"Bugün Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, İsveç, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. - Son Dakika

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