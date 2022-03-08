Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı - Son Dakika
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Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı

08.03.2022 00:57
Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı

Son dakika haberler: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya başlattıkları saldırıları durdurabileceklerini, öne sürdükleri şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya başlattıkları saldırıları durdurabileceklerini, öne sürdükleri şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Peskov, "Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli" diyerek Kırım'ın da Rusya'nın parçası olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna'nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini ifade eden Peskov, "Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli" diyerek Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti. Operasyonların Ukrayna'nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, "Aslında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı" diye konuştu. Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, "Kırım'ın, Rusya'nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı - Son Dakika


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