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Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde - Son Dakika

Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde

18.01.2022 14:37

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Devlet Bey'le de mutabık kaldık. Hazırlanan taslak metin konusunda önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Arnavutluk ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan gündemdeki önemli konularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"NİHAİ ŞEKLİNİ VERİP BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik gündeme gelmişti. Özellikle seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesiyle ilgili AK Parti ve MHP arasında bir mutabakata varıldığına dair yorumlar da yapılmıştı. Bu konu çok merak ediliyordu. Öngörünüz var mı, ne zaman Meclis gündemine gelir?" sorusuna karşılık, şu bilgileri verdi:

"Artık kronolojide gelme süreci başladı. Biliyorsunuz, bizden Hayati Bey'in başkanlığında bir ekip, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Bey'in başkanlığında bir ekip çalıştı. Bunun yanında Büyük Birlik Partisi kendi teklifini arkadaşlarımıza göndermişti. Ben, Hayati Bey'in Feti Bey'ler ile yaptığı çalışmanın taslak metnini aldım. Bu taslak metni, Devlet Bey ile de paylaştım. Devlet Bey de gerçekten bir nezaket göstermek suretiyle 'Bu çalışma bizim için geçerlidir' dedi. Orada bizim yaklaşımımız, barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz. Hazırlanan, üzerinde çalışılmış taslak metin konusunda bu hafta veya önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz."

BAHÇELİ DE ONAYLAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli de Eylül ayında yaptığı yazılı açıklamada "Baraj konusundaki arayış ve çalışmalar noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • salihb: bence 0 olmalı.kafasına esen meclise girmemeli.mecbur her parti tarafını açıkça belli etmek zorunda kalır.çeşit çeşit parti giderleri milletin cebinden çıkıyor.kaldırın şu parti desteklerini bence. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Yaşar: aceba sizin yaklaşımımnız yoksa mhp yaklaşımımı 20 yıldır iktidardasın madem oyle yaklaşımınız varsa topluca barajı kaldır herkes girsin meclise Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde - Son Dakika
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