Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı - Son Dakika
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Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı

30.05.2023 14:35

Son dakika! YSK, milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni dönemde AK Parti 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5, TİP ise 4 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup, kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." dedi.

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

KATILIM ORANI YÜZDE 87.05

Yener'in açıklamaları şu şekilde devam etti: "Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür.

Yapılan seçimler sonucunda;

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Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin Meclis'teki sandalye sayısı - Son Dakika
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