Beşar Esad'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Söz değil icraat bekliyoruz - Son Dakika
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Beşar Esad'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Söz değil icraat bekliyoruz

29.11.2022 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilişkilerin normalleştirilmesi noktasında dev adımların atıldığı Suriye kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Ülke basınına konu hakkında konuşan Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Suriye, Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve ayaküstü tokalaşması kısa sürede olay oldu. Servis edilen kareler yankı uyandırırken Erdoğan'ın uzun zamandır iletişimde olmadığı Sisi ile görüşmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceği iddialarını gündeme getirdi.

ERDOĞAN: SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz. Mümkün değildir ifadesini kullanmam, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" demişti.

ESAD: GÖRÜŞMELER İSTİHBARAT DÜZEYİNDE

Suriye medyasına iç ve dış politikada son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Türkiye'yle "istihbarat düzeyinde" toplantıların gerçekleştiğini ancak ikili görüşmelerin seviyesinin "yakında artırılacağını" söyledi.

"SÖZ DEĞİL, İCRAAT BEKLİYORUZ"

Esad, "Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Suriye, Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor. Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu yargılamak mümkün değil. Gazeteciler ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini personel değişimleri üzerinden ölçmesi yanlıştır." ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLERİNE DE DEĞİNDİ

Esad, ABD kanadıyla ise hiçbir iletişimlerinin olmadığını vurgulayıp "İşgal ettikleri [Suriye] topraklarından çıkmaları için Amerikalılar üzerindeki halk baskısının artacağına güveniyoruz" dedi. Esad Rusya'dan ise çok yardım aldıklarını belirtti.


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