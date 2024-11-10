Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AK Parti ile arasındaki farkı açtı. Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 puanla önünde görüldü. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.
Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;
CHP: %33,4
AK PARTİ: %28,2
DEM: %9,2
MHP: %7,3
İYİP: %7
Zafer: %6,2
YRP: %6,2
Son Dakika › Politika › Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (25)