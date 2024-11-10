Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı

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Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR araştırma şirketi, Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Anketten CHP yüzde 33,4 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,2 ile AK Parti takip etti.

10.11.2024 11:02
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Uzun süre anketlerde az farkla da olsa önde çıkan CHP, SONAR'ın son anketinde AK Parti ile arasındaki farkı açtı. Son genel ve yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken SONAR Araştırma Şirketi, VIP üyeleri için hazırladığı Ekim ayı anket sonuçlarını paylaştı.

CHP, AK PARTİ'NİN 5 PUAN ÖNÜNDE

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 puanla önünde görüldü. DEM Parti yüzde 9,2 alırken; MHP ve İYİ Parti seçim barajının sınırında yer aldı. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

CHP: %33,4

AK PARTİ: %28,2

DEM: %9,2

MHP: %7,3

İYİP: %7

Zafer: %6,2

YRP: %6,2

Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Sonar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Chp iktidar olamaz bosuna cabalamayin 75 62 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin akp nin zulmünden sonra hala bunlara oy verenler yine bana merhum AZÎZ NESÎNÎ hatirlatti 72 60 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Valla cok istiyorum chp gelsin de ülkenin anası bi ağlasın 42 63 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Bu sipariş bir anket hayal edilen gerçekle alakası yok 55 34 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Bu yönetimle daha çok kan kaybedecekler 53 30 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Artık senelik 50 milyar konser verirler 48 34 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş işler bunlar her şey seçimde belli olur gerisi hikaye 38 15 Yanıtla
  • alos :
    3 HARFLİ MARKETLERDEN GIDA YİYE YİYE BEYNİMİZİ KAYBETTİRDİLER. 24 5 Yanıtla
  • Ercan Dönmez:
    sgtir gidin topitoplar 12 7 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz:
    Deme bak vay ark ???? 14 4 Yanıtla
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