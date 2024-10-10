Sosyal Medya Rehberi Hazırlandı - Son Dakika
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Politika

Sosyal Medya Rehberi Hazırlandı

Sosyal Medya Rehberi Hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları için sosyal medya kullanım kılavuzu yayınladı.

10.10.2024 13:37
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kamu kurumlarına yönelik sosyal medya kullanımında yol gösterici olması amacıyla "Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi" hazırlandı.

Toplam 10 bölümden oluşan rehber, kamu kurumlarının sosyal medyayı bilinçli, etkili ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda karşılaşabilecekleri zorluklara karşı da pratik bilgiler ve stratejiler sunuyor. Dijital iletişim faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken prensipleri ortaya koyan kitapta, kurumsal sosyal medya kullanımında genel ilkeler, kurumsal sosyal medya hesabının güvenliğine ilişkin öneriler, kurumsal sosyal medya hesap yönetimi, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar, sosyal medyada kriz iletişimi, dezenformasyonla mücadele ve sosyal medyada teyit, sosyal medya hesapları için önerilen örnek uygulamalar gibi konular açık ve anlaşılır bir dille ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın sunuş yazısında iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyada yoğun bir dijitalleşmenin yaşandığına işaret ederek, dijitalleşmeyle birlikte iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının arttığını belirtti. Dünya nüfusunun yüzde 62'den fazlasının aktif bir şekilde sosyal medya mecralarını kullanarak günde ortalama 2 saat 23 dakikalarını bu mecralarda geçirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım sürelerinin 3 saate yaklaştığına ve bu tablonun sosyal medyanın devlet ve kurumlar için stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Dünya çapında yükselen bir güç haline gelen Türkiye'nin kalkınma ve refah yolunda attığı adımları ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tüm kurumlarının dijital iletişim stratejilerini başarılı bir şekilde kullanarak anlatmasının önem arz ettiğini vurgulayan Altun, "Kamu kurumlarımızın hizmetlerin tanıtımından kriz iletişimi yönetimine, dezenformasyonla mücadeleden vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede sosyal medyayı etkin kullanması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "Bu amaçla, kamu kurumlarımızın ve ilgili çalışanların dijital medyada yürütecekleri iletişim faaliyetlerinin belirli prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bu rehber, kamu kurumlarımızın sosyal medya mecralarını kullanırken dikkat etmeleri gereken hususları ve etkili kullanım önerilerini içermektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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