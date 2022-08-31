Guterres: "Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir devlet adam" - Son Dakika
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Guterres: "Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir devlet adam"

31.08.2022 12:02

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından dünya liderleri taziye mesajı yayınlarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gorbaçov hakkında, "Tarihin akışını değiştiren bir devlet adamı" ifadelerini kullandı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından dünya liderleri taziye mesajı yayınlarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gorbaçov hakkında, "Tarihin akışını değiştiren bir devlet adamı" ifadelerini kullandı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un tedavi gördüğü Rusya'daki Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok dünya lideri taziye mesajı yayınladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gorbaçov'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı hazırladığını söyleyerek, "Vladimir Putin, Mihail Gorbaçov'un ölümü için tüm duygularıyla Gorbaçov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor" dedi. Rusya şu ana kadar Gorbaçov için nasıl bir tören yapılacağı konusunda açıklama yapmadı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinin Gorbaçov'un adını yaşatmak için çeşitli öneriler sunacağı açıklandı. Öte yandan, Gorbaçov'un başkent Moskova'daki Novodevichy bölgesinde eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

"Demir Perde'nin yıkılmasında kilit rol oynadı"

Gorbaçov'un ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yayınladığı taziye mesajında, "Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir devlet adamı olan Mihail Gorbaçov'un ölüm haberi beni derinden üzdü. Soğuk Savaşı barışçıl bir şekilde sona erdirmek için herkesten fazlasını yaptı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gorbaçov'un, demir perdenin yıkılması için büyük çaba gösterdiğini söyleyerek, "Mihail Gorbaçov güvenilir ve saygın bir liderdi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinde ve Demir Perde'nin yıkılmasında kilit rol oynadı. Ayrıca özgür bir Avrupa'nın yolunu açtı" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Mihail Gorbaçov'un tarihi reformları Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yol açtı. Soğuk Savaş'ın sona ermesine yardımcı oldu ve Rusya ile NATO arasında işbirliği ihtimalinin kapısını açtı. Daha iyi bir dünya için vizyonu örnek olmaya devam ediyor" dedi.

"Nükleer silahlardan vazgeçilmesi için büyük bir miras bıraktı"

ABD Bakanı Joe Biden, Gorbaçov için yayınladığı taziye mesajında övgü dolu ifadeler kullanarak, "Bu yaptıkları farklı bir gelecek görmek için hayal gücüne ve bunu başarmak için tüm kariyerini riske atma cesaretine sahip nadir bir liderin eylemleriydi. Sonuç daha güvenli bir dünya ve milyonlarca insan için de daha fazla özgürlüğün yolunu açtı" dedi. Rusya'nın hala toprak ve sınır kavgalarına devam ettiği Japonya'dan da Gorbaçov için taziye mesajı yayınlandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Gorbaçov'un nükleer silahlardan vazgeçilmesi yönündeki çabalarını hatırlatarak, "Nükleer silahlardan vazgeçilmesi için büyük bir miras bıraktı. Japonya ziyaretinde atom bombalarının fırlatıldığı Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret etmişti" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Gorbaçov için, "Rusya için özgürlüğün yolunu açan" lider tanımında bulunurken derin üzüntü duyduğunu ifade etti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Mihail Gorbaçov, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres: 'Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir devlet adam' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guterres: "Tarihin akışını değiştiren eşsiz bir devlet adam" - Son Dakika
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