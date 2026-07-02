Soylu ve Azerbaycan Büyükelçisi Veda Ziyareti - Son Dakika
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Soylu ve Azerbaycan Büyükelçisi Veda Ziyareti

Soylu ve Azerbaycan Büyükelçisi Veda Ziyareti
02.07.2026 16:36
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.

Soylu, TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki ve diyaloğa, zor dönemlerde ortaya konulan birlikteliğe, bütün dünyanın imrenerek ve kıskanarak baktığını, "keşke bizim ilişkilerimiz de böyle olsaydı" diye nitelendirdiği bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in arasındaki dostluğun, iki ülke arasındaki ilişkilere de yansıdığını ifade eden Soylu, "Azerbaycan'la Türkiye'nin kardeşliğinde sizin hususiyetiniz de önemlidir. Dostluğunuzla beraber pekiştirdiğiniz devlet adamlığınız ve iki ülke arasında kıymetli Cumhurbaşkanımızla Sayın Aliyev arasında oluşturulan bu sürece yaptığınız katkı da gönlümüzde bir madalyadır." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Memmedov ile büyükelçi olmanın ötesinde aynı ailenin evlatları olarak çok büyük bir dayanışma içerisinde adımlar attıkları belirtti.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin zaman diliminizde Allah'ımıza çok şükürler olsun tarihe de geleceğe de boynumuz bükük kalmadık. Hem kıymetli Cumhurbaşkanımız, hem kıymetli Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız çok büyük başarıların altına imza attılar. Bizi biçimlendirmeye çalışıp da bölgemizi etkileyip oyun kurmaya çalışanlara karşı diplomasinin de bu toprakların gereğinin de zarafetini yerine getirdik. Hem de zarif bir şekilde yerine getirdik. Burada büyük bir barış oluştu. Bu dönemin belki de dünyaya en önemli hediyesidir. Geleceğe de mirasıdır. Bu barış devam edecektir. Çünkü temelleri sağlamdır, hak edilen bir adım gerçekleşmiştir. Bölgesel barışta bugüne kadar özlenen adımlar da atılmıştır. Geleceğe de dünyaya da çok önemli bir örneklik teşkil edilmiştir."

Büyükelçi Memmedov ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde beraber gözyaşı döktüklerini anlatan Soylu, Memmedov'a çalışmaları için teşekkür etti.

"Hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin büyükelçisi olacağım"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov ise Türkiye'deki 5 yıllık görev süresinin dolduğunu aktararak, görevine başka bir kardeş ülkede devam edeceğini dile getirdi.

"Nerede olursam olayım hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin büyükelçisi olacağım. Olduğum yerin de Türkiye'yle kardeşleşmesi ve ilişkilerinin iyi olması için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullanan Memmedov, "Çünkü Türkiye de benim vatanım, bizim çocuklarımızın, dedelerimizin vatanı." dedi.

Süleyman Soylu'ya özel olarak teşekkür etmek istediğini dile getiren Memmedov, şöyle devam etti:

"Siz hem bakan hem de milletvekili olarak dünyada örneği olmayan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunmuş bir kişisiniz. Bakanlığınız döneminde biz çok sık temastaydık. İnsanlar bilmese de devletler arasında çok meseleler oluyor. Siz bunların hiçbir bürokratik engel koymadan hemen telefonla kanun çerçevesinde çözümü için her şeyi yapıyorsunuz. O nedenle hem ben hem de Azerbaycan devleti ve milleti sizi bir Türk sevdalısı, cesaretli bir bakan ve insan gibi çok seviyoruz."

Memmedov, bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye ulaştığını vurguladı.

Ziyarette, Soylu ve Memmedov birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Soylu ve Azerbaycan Büyükelçisi Veda Ziyareti - Son Dakika

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