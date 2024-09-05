Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım - Son Dakika
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Politika

Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Soylu\'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya cevap verdi. Soylu "Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar. Bu iftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım biline" ifadelerini kullandı.

05.09.2024 16:20
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan ve kendisiyle ilgili iddiaların yer aldığı videoya tepki gösterdi.

"NE OPERATİF AKILLAR?"

X hesabından bahsi geçen paylaşıma yanıt veren Soylu "Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar.

"ALLAH DOĞRU OLANLADIR"

Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

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Son Dakika Politika Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • murat salih başçı: Allah doğru olanladır diyor. seninle olması imkansız o zaman... 211 31 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: adamsın....... 29 198 Yanıtla
  • emrah bakansız: hani uçuyorduk sahlacaktik hep yalan 190 27 Yanıtla
  • Bbayraktar: Extra video a gerek yok eski mitinglerinizi seyretmek yeterli oluyor… 185 22 Yanıtla
  • Veysi Karaman: dönemin kapandı geride çeteler bıraktın 183 21 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Aslansın SOYLU Hiç bir Terör örgütüyle yanyana durmadı karalayanları anlayın 24 153 Yanıtla
  • Rasim Yel: Allah (c.c.) doğru olanladır bu söz doğru, fakat bundan sanane ki ?? 137 8 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Allah doğru olanlamı. :)))))) 72 10 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: Sedat reis büyük patron 36 13 Yanıtla
  • Deniz Tek: Allah Allah 18 2 Yanıtla
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