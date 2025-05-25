Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, jeopolitik bir kırılma döneminden geçildiğini söyledi.
Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir." diye konuştu.
Soylu'nun konuşma sırasında kullandığı "Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum" ifadeleri olası bir Kabine değişikliği için "Ben hazırım" mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.
Son Dakika › Politika › Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum - Son Dakika
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