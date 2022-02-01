Sözen : " Kriz masası kurmadan karda kimseyi mağdur etmedik" - Son Dakika

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yoğun kar yağışı sonrası kriz masası oluşturmadan, makine parkıyla, personeliyle ve il genel meclis üyeleriyle çok büyük bir sınav verdiklerini ve bu sınavdan yüzlerinin akıyla çıktıklarını söyledi.

Şubat Ayı İl Genel Meclis toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Karabük genelinde etkili olan yoğun kar yağışından büyük bir sınav verdiklerini kaydeden Başkan Sözen, " Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de çok yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Bununla beraber İl Özel İdaremiz makine parkıyla, personeliyle ve il genel meclis üyelerimizle çok büyük bir sınav verdi. Bu sınavdan şükürler olsun yüzümüzün akıyla çıkmış olduk. Köylerimizin yollarının karla kaplanmasıyla beraber daha önceden hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz İl Özel İdaremizin makine parkıyla ve kurmuş olduğumuz ekiplerimizle beraber tüm ilçelerimizde ve 277 köyümüzü tamamında ana arterlere aynı anda müdahale ettik. Bu müdahaleler sonucunda 48 saate varmadan tüm ana arterleri ve köy yollarımızı açmış olduk.14 adet greyder,6 adet Beko Loder,2 adet kar bıçaklı kamyon,6 adet pick-up ile beraber 70 kişilik personelle Yol Şube Müdürümüz Özgür Bülbül'ün koordinasyonunda sağlanan ekip çalışmasıyla 48 saate varmadan ana arteller 72 saat içerisinde de bağlantı yollarımızın tamamı açılmış oldu. Hiçbir aksaklığa sebebiyet vermeden ve vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmadan bu çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Büyük özveri ve gayretle yaptığımız bu çalışmalar 277 köyümüzün şehir merkezi olarak görmemizin bir tezahürüdür" dedi.

"Kriz Koordinasyon Merkezi Kurmak Zorunda Kalmadık"

Başkan Sözen, Yol Şube Müdürü Özgür Bülbül'ün koordinasyonunda mesai mefhumu gözetmeden var güçleriyle çalışan personellere teşekkür ve tebrik ederek, " 3000 km yolumuzun tamamında yol açma ve küreme çalışmamız oldu. Açılan yolların tekrar kapanması nedeniyle de ağır kış şartlarının hakim olduğu günden bu yana toplamda 7420 km yol açılmış oldu. Bununla birlikte kriz koordinasyon merkezi kurmak zorunda kalmayarak güçlü makine parkımız ve personelimizle hemen müdahale etmiş olduk. Ayrıca Keltepe Kayak Merkezi yolunda da daha önce planladığımız tuzlama çalışmalarıyla beraber sürekli açık tuttuk ve gelen misafirlerimize hiçbir zaman mağduriyet yaşatmadık. Bütün bu yaptığımız çalışmalarda 112 Acil, Jandarmamız ve Afad ile koordinasyon halinde çalıştık" diye konuştu.

"Sabit konkasör alımında son aşamaya geldik"

Cumayanı taş ocağını Kardemir ile yaptıkları anlaşma neticesinde yeniden faaliyete geçirdiklerini kaydeden Sözen, " Burada çalışmalarımız başladı. Taş ocağımızın İl Özel İdaremizle İlgili Kardemir ile anlaşma sağlanmasında vermiş olduğu desteklerden dolayı Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar beye sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyorum. Buraya kurmayı planlamış olduğumuz sabit konkasörümüzle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz agregayı bilindiği üzere satın almak suretiyle temin ediyorduk, mevcut konkasörlerimiz bunu üretemiyordu. Kurmayı planladığımız sabit konkasörle ihtiyacımız olan agrega üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Sabit konkasörün alımıyla ilgili yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldik. Ayın 15'i itibariyle en geç ayın sonuna kadar ihalesini yapmış olacağız. Burada süreci hızlandırmamızı sağlayan bazı gelişmeler oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ilimizi ziyaretiyle beraber İl Özel İdaremize çok önemli destekler aldık. İl Özel İdaresi olarak almış olduğumuz destekler 4 milyon TL hibe 17 milyon TL ye kadar bakanlık onaylı borçlanma yetkisi kendilerinden almış olduk. Bu manada Bakanımıza İl Özel İdaremize vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Genel Meclisi adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Asfaltı olmayan yol bırakmayacağız"

Başkan Sözen, 2022 yılında asfaltı olmayan yol bırakmayacaklarını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"2022 yılında sabit konkasörü kurabilme ve agrega üretmek birinci önceliğimizdir. Bu yıl alacağımız agrega miktarı 150 bin ton ve bizim agregaya ödeyeceğimiz miktar 10 milyon TL'nin üzerindedir. Bunu kendimiz ürettiğimiz anda daha fazla asfalt ve daha fazla BSK üretme şansına sahip olacağız. İkinci bir hususta bu ocağın Hamzalar şantiyesindeki asfalt plentimize çok yakın olması hasebiyle nakliye ücretinde tasarruf sağlamış olacağız. Burayı entegre bir tesis olarak düşünebiliriz. Bunu gerçekleştirdiğimiz taktirde İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak ilçelerimizde ve köylerimizde nihai hedefimize ulaşarak asfaltı olmayan yol bırakmayacağız. Peyder pey bunu gerçekleştireceğiz. Buradaki hedefimiz nasıl daha fazla BSK üretiriz, agregaya ayırmış olduğumuz parayı bitüme vererek daha fazla asfalt üretiriz, daha fazla köyümüzü, mahallelerimizi asfaltla kaplayabiliriz. Bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" - KARABÜK