Hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, sessizliğini bozdu

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi tepki çekince kendisini savundu. Yıllardır Türkiye'de olduğunu ve şu an akrabalarının savaşın ortasında kaldığını söyleyen şarkıcı, "Savaşın kazananı olmaz" ifadelerini kullandı.

"ATALARIMDAN BERİ BU TOPRAKTA YAŞAYAN YAHUDİ BİR AİLENİN FERDİYİM"

Gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Linet, şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim."

30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum.

Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum."