Sözünü tutan CHP Lideri Özel, büyükşehir belediyesine kırmızı motosikletle gitti - Son Dakika
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Politika

Sözünü tutan CHP Lideri Özel, büyükşehir belediyesine kırmızı motosikletle gitti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmek için verdiği sözü tutarak kırmızı motosikletle gitti.

26.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:31
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Sözünü tutan CHP Lideri Özel, büyükşehir belediyesine kırmızı motosikletle gitti

DENİZLİ - Denizli'de kazandıkları belediyelere ziyaret ve tebrik etmeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanının seçim sürecinde verdiği söz üzerine il binasından Denizli Büyükşehir Belediyesine kadar kırmızı motosiklet ile geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan belediye başkanlarını tebrik etmek amacıyla Denizli'ye geldi. Genel Başkan Özel'in Denizli'de ilk durağı CHP İl Başkanlığı oldu. CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini partisinin kazanması durumunda CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a söz verdiği üzere kırmızı motosiklet ile belediye binasına geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında Delikliçınar Meydanı'ndan giriş yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce Denizli'de gerçekleşen mitingde CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Büyükşehir Belediyesini kazanmamız halinde meydanda kırmızı motosiklet ile tur atacağım" sözleri akıllara geldi. İl Başkanı Horzum'un bu sözleri üzerine Genel Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesine motosiklet ile geldi. Kapıda daire başkanları ve personel ile selamlaşan Başkan Özel, daha sonra başkanlık makamına geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Sözünü tutan CHP Lideri Özel, büyükşehir belediyesine kırmızı motosikletle gitti
Kaynak: İHA

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