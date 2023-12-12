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SP Milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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SP Milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kalp krizi geçiren SP Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bitmez'in yoğun bakımda olduğunu ve şu anda şuurunun yerine gelmediğini belirten Karamollaoğlu, dualarını beklediklerini söyledi.

SP Milletvekili Bitmez\'in sağlık durumu hakkında açıklama
12.12.2023 - 17:19,
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kalp krizi geçiren SP Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda şuurunun yerine gelmesi noktasında bir gelişme yok" dedi.

SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım bilgiye göre mecliste kendisine yapılabilecek bütün muameleler yapılmış. Kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı. Birtakım kalp problemleri vardı. Süratle TBMM'den buraya nakli sağlandı. Kalp masajı yapıldı. Kendisine bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün muameleler yapıldı. Son verilen bilgiye göre şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir diye ümit ediyoruz. Zor bir rahatsızlık. Geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun tam olarak yeterli olmayabiliyor. Ümit ederiz ki kısa zamanda sağlığına kavuşur. Hayati tehlikesi mutlaka var. Kalpteki damarlar tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyormuş. İnşallah bu yapılan müdahalelerle kan akışı sağlandı. İnşallah sağlığına kavuşacak. Bütün kardeşlerimizden de dualarını bekliyorum. Şu anda şuurunun yerine gelmesi noktasında bir gelişme yok." - ANKARA

Kaynak: İHA
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