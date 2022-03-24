Spor Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika

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Spor Kanun Teklifi TBMM'de

24.03.2022 19:54

Spor Kanun Teklifi TBMM'de AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan: "Spor Kulüpleri anonim şirketler tüzel kişilik oluşturmaktadır.

Spor Kanun Teklifi TBMM'de

AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan:

"Spor Kulüpleri anonim şirketler tüzel kişilik oluşturmaktadır. Daha önce dernek statüsü olan kulüpleri kamu yaratına çalıma hakkı devam edecek. Spor kulüplerinin seçimi tescil aşaması şartı yine bu çerçevede sıkı şekilde belirtiliyor"

ANKARA - AK parti Grup başkanvekili Cahit Özkan, "Spor Kulüpleri anonim şirketler tüzel kişilik oluşturmaktadır. Daha önce dernek statüsü olan kulüpleri kamu yaratına çalıma hakkı devam edecek. Spor kulüplerinin seçimi tescil aşaması şartı yine bu çerçevede sıkı şekilde belirtiliyor" dedi.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifini TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan birlikte açıkladılar.

Özkan, Türk sporunun gelişmesi, olimpiyatlarda başarıya imza atması açısından, dünyanın en genç spor alt yapısına sahip olduklarını belirterek, "Lisanslı sporcumuzu 9 milyon üzerine çıkardık. Lisanslı sporcu sayısı 40 kat artmaktadır. Spor Kulübü sayısı 6 binden 19 bine çıkmıştır. Tüm bu çalışmalar beraberinde uluslararası başarıyı beraberinde getirmiştir. Bu yasanın hazırlanmasının gerekçesi olan sıkıntılıları bertaraf etmek için çalışma yaştık" ifadelerini kullandı.

Özkan, futbol kulüplerinin borç yükü olduğunu söyleyerek, "Her transfer sezonunda 2 milyar TL borçluluk durumu artmaktadır. Kulüpleri borçtan kurtarmak, başarıları yakalamaya adım atmak hesap verebilirliği, şeffaflığı yapmak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm siyasi parti grupları ile değerlendirme yaptık. Çeşitli Başkan ve yöneticileri federasyon ilgili kamu kuruluşlarından bürokratlar tüm bakanlıklarla ilgili çalışma için Adalet Bakanlığı ile çalışma yaptık. FİFA ve UEFA'nın uygulamalarını uygulamalarını, kararları dikkate alsınlar düzenlemesinin mükemmelleşmesi zorunluydu. 61 maddeden olan spor kanunu hazırlandık biraz sonra Meclis Başkanlığına arz edeceğiz. Spor Kulüpleri anonim şirketler tüzel kişilik oluşturmaktadır. Daha önce dernek statüsü olan kulüpleri kamu yaratına çalıma hakkı devam edecek. Spor kulüplerinin seçimi tescil aşaması şartı yine bu çerçevede sıkı şekilde belirtiliyor. Spor kulüplerinin birleşmesi devri yasal zemine oluşması öngörülüyor. Brüt borçlanma yapacaklar bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanabilecekler. Eğer borçlanma ihtiyaçları varsa genel kurullarına arz edecekler salt çoğunlukla yüzde 50'ye kadar borçlanmayı sağlayacaklar. Menajerlik bu anlamada çok önemli. Kulüplerin borçlu olması olarak nedeni görülüyor. Şeffaf olacak sözleşme 2 yılla sınırlı tutuyoruz. Menajerlik sözleşmesi üst sınır getirilecek yüzde 5 sınır getireceğiz. Spor Kulüplerinin profesyonel şirket açılmasına olanak sağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, teklifle daha çok ayt yapıdan sporcu yetişeceğini söyleyerek, her türlü fedakarlığı yaparak, tribüne koşan taraftarın parasının sorulacağını ifade etti.

Spor Kanun Teklifi TBMM'de
Spor Kanun Teklifi TBMM'de
Spor Kanun Teklifi TBMM'de

YORUMLAR
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AK Parti, 'Spor Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu AK Parti, 'Spor Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu Yeni spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (3) Yeni spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (3)

Cahit Özkan, AK Parti, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Spor Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika


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