Steinmeier, Bakü\'de Aliyev ile Görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Steinmeier, resmi karşılama törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve Azerbaycan- Ermenistan barış süreci ele alındı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. - BAKÜ