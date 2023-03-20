Şubat'ta yapılan 7 seçim anketinin ortalaması! İşte partilerin oy yüzdeleri - Son Dakika
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Şubat'ta yapılan 7 seçim anketinin ortalaması! İşte partilerin oy yüzdeleri

20.03.2023 15:47

Şubat ayında 7 farklı anket şirketinin gerçekleştirdiği araştırmanın ortalaması alındı. Tabloda AK Parti'nin yüzde 34.3 ile birinci parti olduğu görülürken, CHP yüzde 25.3 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13.5, HDP'ninki yüzde 10.3 olurken, şubat ayı ortalamasında MHP yüzde 6.9'da kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

İLK SIRADA AK PARTİ BULUNUYOR

Son olarak şubat ayı içerisinde 7 farklı araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasının ortalaması alındı. Buna göre listenin başında yüzde 34.2 ile AK Parti yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 25.3 ile Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.4 olarak belirlendi.

HDP, MHP'NİN ÖNÜNDE

Sıralamanın dördüncü sırasında yüzde 10.3 ile HDP; beşinci sırasında ise yüzde 6.9 ile MHP bulunuyor. Listenin devamında ise sırasıyla Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yer alıyor.

İşte şubat ayı ortalamasının tablosu;

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SON DAKİKA: Şubat'ta yapılan 7 seçim anketinin ortalaması! İşte partilerin oy yüzdeleri - Son Dakika
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