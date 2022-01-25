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Sudan'daki protestolarda can kaybı 74'e yükseldi - Son Dakika

Sudan'daki protestolarda can kaybı 74'e yükseldi

25.01.2022 00:01
Sudan'daki protestolarda can kaybı 74'e yükseldi

Sudan'da düzenlenen protestolarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından can kaybı 74'e yükseldi.

Sudan'da düzenlenen protestolarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından can kaybı 74'e yükseldi.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da bugün düzenlenen protestolarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle protestolardaki toplam can kaybı 74'e yükseldi. Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından protestoculara gerçek mermi ve göz yaşartıcı bombayla müdahale edildiği ve 1 kişinin göğsünden, 1 kişinin ise kafasından vurularak hayatını kaybettiği açıklandı. Sudan Doktorlar Birliği, "Halkımız barışçıl bir şekilde protesto hakkını kullanıyor. Güvenlik güçleri tarafından en ağır şekilde cezalandırılıyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta ABD, Sudan'da gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin şiddet yanlısı davranışlarını kınamış ve şiddet failleri için ek önlemler alınacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk ise göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu. - HARTUM

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Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sudan'daki protestolarda can kaybı 74'e yükseldi - Son Dakika
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