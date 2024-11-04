Suiçmez: Uzungöl HES Projesine Son Verilsin!

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Uzungöl'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine son verilmesini istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çevre değerlerine karşı hukuksuz saldırıların yapıldığını ileri sürdü.

Karadeniz'in incisi Uzungöl'de HES çalışmalarının başlamaması için toplanan halka karşı çok sayıda jandarmanın görevlendirildiğini dile getiren Suiçmez, "Yıllardır koruma altına alınması gerektiği her fırsatta dile getirilen bu cennet köşe yine kar hırsına teslim edilmek istenmektedir. Neden Danıştay'dan çıkacak karar beklenmeden HES çalışması başlatılmak istenmektedir?" ifadesini kullandı.

CHP'li Suiçmez, Uzungöl halkının kendi yaşam alanlarını ve doğal mirasını korumak için nöbet tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uzungöl'de yaşananlar maalesef Türkiye'de çevre ve hukuk mücadelesinin acı bir örneğidir. Bu projeler, yalnızca çevreyi tahrip etmekle kalmıyor aynı zamanda bölgede yaşayan insanlarımızın geleceğini tehdit ediyor. Yetkililere sesleniyorum; bölge halkının taleplerini dinleyin, HES çalışmalarına derhal son verin."