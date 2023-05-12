Süleyman Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddiasına ilişkin ilk yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli - Son Dakika
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Süleyman Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddiasına ilişkin ilk yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli

12.05.2023 11:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekilmesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bakan Soylu, "Kimin bu seçime karıştığı, etkilemeye çalıştığı uçan kuşlar da biliyor. Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramış. Saldırı dışarıdan gelmiş, kim tarafından yapıldığı bellidir. Fail bellidir, fail FETÖ ve ABD'dir" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN KASET İDDİALARINA İLİŞKİN YORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmeye kadar götüren kaset iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Arada 4,5-5 puanlık fark var. Kimin bu seçime karıştığı, etkilemeye çalıştığı uçan kuşlar da biliyor. Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramış. Saldırı dışarıdan gelmiş, kim tarafından yapıldığı bellidir. Fail bellidir, fail FETÖ ve ABD'dir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'NİN BAŞINA GELMESİ..."

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti; "Böyle bir önemli yarışta karşı karşıya kaldığımız durum çok iyi tartışılmalıdır. Bu bir eski Türkiye manzarasıdır. Eski Türkiye'de de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi rahmetli Deniz Baykal'ın kaseti sonucunda oldu.

"BU OPERASYONU MİLLET GÖRÜYOR"

ABD ve uluslararası sistem başından beri bu seçime müdahale ediyor. Her adayın çeşitli sebeplerle aldığı oylar vardır. Diğer oylarda protesto, kararsız ve sandığa gitmeyeceklerin oyları vardır. Burada esas olan şudur; FETÖ halen devrededir. Geçmişte elde ettiği depo kayıtlarıyla devrededir. Bu operasyonu bu millet görüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA TWEETİ

Hatırlarsanız, Kılıçdaroğlu 17-25 döneminde eline kasetleri alıp gerçeği ifade ediyor. Kendisinin bir evhamı var. Kendisine bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bizim böyle bir bilgimiz yok, kendisinin bize ulaştırdığı korkusu da yok. O dönem nasıl bir yalan ortaya koyduysa bugün kendisi çıkıp kumpastı diyor. İnce'ye de kendi sofrasına beklediğini açıkladı. Dünyada siyasetin bu kadar aşalandığı, siyasetin kirletildiği bir dönem her halde az yaşanmıştır."

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Yavv baba hep bir şeyler iddaa ediyorsun ama ispatlayamıyorsun :) Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddiasına ilişkin ilk yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli - Son Dakika


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