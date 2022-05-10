Süleyman Soylu'nun ismi, Aydın'da konferans salonuna verildi - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, belediye hizmet binasındaki konferans salonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi verildi.
Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı konferans salonuna verilmesi, "oy çokluğuyla" kabul edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, ilçeye yapılan belediye, emniyet ve jandarma binalarının bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılandığını aktardı.
Kaplan, Bakan Soylu'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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