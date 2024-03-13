Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında buluştu

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Sümer, yeni dönemde sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceklerinin altını çizerek, "Dar gelirli vatandaşlarımızı düşünmezsek olmaz. Duraliler'i düşünmezsek olmaz. Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz" dedi.
Sümer, 11 ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla Duraliler Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programa, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, AK Parti ve MHP Kepez Belediye Meclis Üyesi adayları ve mahalle sakinleri katıldı.
"Sizlerle bir arada olmak çok değerli"
Konuşmasına, tutulan oruçların kabul olması temennisiyle başlayan Rıza Sümer, konukların Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayı boyunca iftar programlarında Kepez sakinleriyle bir araya geleceğini dile getiren Sümer, "İlk iftarımızı şehit ailemizin evinde yaptık. Mahalle iftarlarımızın ilkini ise sizlerin değerli katılımıyla, Duraliler Mahallemizde düzenledik. Ramazan ayı boyunca ilçemizde ki mahallelerde hemşehrilerimiz ile buluşacağız. Sizlerle bir arada olmak, sizlerle hasbihal etmek, derdimizi anlatmak, derdinizi dinlemek, bizim için çok değerli. Allah bize nefes verdiği müddetçe hep bir arada olacağız inşallah" dedi.
"Rıza Sümer ne yapacak"
31 Mart yerel seçimine sayılı günler kaldığını hatırlatan Rıza Sümer, belediye başkanı olarak göreve geldiğinde yapacağı hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.
Sümer, "Rıza Sümer ne yapacak? Her şeyden önce, Rıza Sümer de gece gündüz çalışacak, mahallelerimizin, Kepezimizin hizmetkarı olacak. İnsana, şehrimize ve çevreye yatırım yapacağız. Bunlar olmazsa olmaz. Ailelerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ve esnafımız için sosyal belediyeciliği önemseyerek çalışacağız. Mahallelerimizin sorunlarına daha fazla eğileceğiz. Kepezin 68 mahallesini kalkındırarak, Türkiye yüzyılına Kepezden güçlü bir destek vereceğiz. Yeter ki sizinle el ele verelim. Aileler için yeni kreşler açacağız, aile yaşam merkezlerimizin sayısını artıracağız. Mahallelerimize yüzme havuzları, kadınlarımıza özel spor salonları yapacağız. Sadece kadınlarımıza özel, Kadın Konaklarını hayata geçireceğiz. Kadınlarımıza evlerinden çalışabilecekleri iş imkanları oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.
"Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz"
İnsan odaklı oluşturulan projelerin arasında çocuklar, gençler ve yaşlılar için özel tasarılar hazırlandığına vurgu Yapan Rıza Sümer, tüm ilçe sakinlerinin erişebildiği Kepez'de vatandaşları mutlu edecek projelerin devam edeceğini aktardı.
Sümer, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Küçük çocuklarımız için yapacağımız çok proje var. Çocuklarımıza yeni nesil parklar, çocuk köyleri ve çocuk sokakları yapacağız. Okula giden çocuklarımıza 3 gün kahvaltılarını biz vereceğiz. Genç kardeşlerimiz Kepez'de kendilerini ayrıcalıklı hissedecekler. İlk kez üniversite sınavına giren ve örgün öğretim olarak 4 yıllık bir fakülte kazanan gençlerimize 7 bin 500 TL harçlık vereceğiz. Yaşlılarımız için Vefa Kıraathaneleri kuracağız. Emek marketleri açacağız. Dar gelirli yaşlılarımızın elini hiç bırakmayacağız. Aile Bakanlığımız, kaymakamlığımızla birlikte dar gelirli emeklilerimize 1 yıl süreyle 5 bin TL kira yardımı yapacağız. Durumu uygun olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz düğün salonları sağlayacağız. Ayrıca kızlarımızın çok istediği kır düğünlerini de ücretsiz yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı düşünmezsek olmaz. Duraliler'i düşünmezsek olmaz. Tüm bireylerin erişebileceği bir Kepez olmazsa olmaz."
Rıza Sümer, orucunu mahalle sakinleriyle açtığı iftar programının ardından, Duraliler bölgesinde yaşayan vatandaşların taleplerini dinledi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Duraliler Mahalle sakinleriyle iftar programında buluştu - Son Dakika
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