Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer: \'Kepezimizi yarınlara hazırlayacağız\'

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da programlarının ardından açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, "Nefes aldığımız müddetçe vatandaşımızın derdiyle dertlenmek görevimizdir. Mevcutla yetinmeyen, asla geri adım atmayan, sürekli ileriye bakan bir anlayışla, Kepezimizi yarınlara hazırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılmasının ardından, Antalya Şehir Hastanesi ile hastaneye uzanan 5 km bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Mitingde ilçe belediye başkanlarını tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepezlilere özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kepez'de rekor kırmamız lazım. Kepez, büyükşehir belediye başkanı çıkardı" dedi.

Cumhurbaşkanının mitingde yaptığı konuşmaya benzer geçtiğimiz ay gerçekleşen aday tanıtım toplantısında da kendisine talimatlar verdiğini hatırlatan Sümer, aldığı talimatların ömrü süresince görevi olduğunun altını çizdi. Sümer, "Aday toplantısında ismimizi açıkladığında da göz göze geldik ve talimatlarını aldım. Şöyle dedi, 'Kepez teşkilatımıza söyle gideceksiniz, Kepez'in emanetini devam ettireceksiniz'. Nefes aldığımız müddetçe vatandaşımızın derdiyle dertlenmek görevimizdir. Bu makamlar, bu hizmetler için birer vesiledir. Mevcutla yetinmeyen, asla geri adım atmayan, sürekli ileriye bakan bir anlayışla, Kepezimizi yarınlara hazırlayacağız" dedi.

"Daha güzel projeleri konuşacağız"

AK Parti Antalya İl Başkanlığı yaptığı dönemde Antalya Şehir Hastanesi'nin programa alınmasına katkı sağlayan Rıza Sümer, şehir hastanesinin faaliyete geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sümer, "İl başkanlığı dönemimde Antalya'da çok büyük işler yaptık, bu şehrin 19 ilçesinde yapılan hizmetlerde imzamız var. Antalya Şehir Hastanesi'nin programa alınmasını, özel mülkiyetin kamulaştırılması gibi tüm işlemlerini milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanlığımızla beraber planlamıştık. Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanımızla birlikte bin 500 yatak kapasitesi ve hastaneye uzanan 5 km bağlantı yolu ile hastanemizi hizmete açtık. Daha güzel projeleri hep beraber konuşacağız. Rabbim, desteğini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımızdan ve kıymetli hemşerilerimizden razı olsun" diye konuştu.

"Proje lansmanı 6 Mart'ta

Rıza Sümer, son olarak önümüzdeki hafta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde " Türkiye'nin yüzyılı, Kepez'in yüzyılı olacak" temalı projelerini duyuracağı tanıtım toplantısı hakkında çağrıda bulundu.

Sümer, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Kepez'in yüz akı 100 projeyi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya geldiği günün yıl dönümünde 6 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde duyuracağız. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Büyüyen ve kalkınan Kepez için büyük ve vizyon projelerimizi hazırladık. Biz yaptık yine biz yapacağız". - ANTALYA