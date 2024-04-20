Diyarbakır Sur Belediyesi'nde devir teslim töreni sırasında bazı DEM Partililerin, başkanlık odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı video büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti adayı Adnan Örhan, yüzde 63,60 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Örhan mazbatasını aldı. Ancak mazbata töreninin ardından Sur Belediyesi'nde yaşanan olay oldukça tepki çekti. Başkan Örhan'ın makam odasına geldiği anlarda çevresinde bulunanların alkış çaldığı ve tebrik ettiği görülürken, odada asılı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret edildiği duyuldu.
Yaşanan o skandal anların görüntüleri anbean kayda geçerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde mazbata töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği iddiaları üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
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