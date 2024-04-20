Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
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Politika

Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

20.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:42
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Diyarbakır Sur Belediyesi'nde devir teslim töreni sırasında bazı DEM Partililerin, başkanlık odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı video büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

MAKAM ODASINDA DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET

31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti adayı Adnan Örhan, yüzde 63,60 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Örhan mazbatasını aldı. Ancak mazbata töreninin ardından Sur Belediyesi'nde yaşanan olay oldukça tepki çekti. Başkan Örhan'ın makam odasına geldiği anlarda çevresinde bulunanların alkış çaldığı ve tebrik ettiği görülürken, odada asılı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret edildiği duyuldu.

Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ' AÇIKLAMASI

Yaşanan o skandal anların görüntüleri anbean kayda geçerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

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Son Dakika Politika Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Erdogan Metin: Bir oy hdp ye bir oy CHP diye bağıran CHP li kardeşim sana selam olsun!!! 210 106 Yanıtla Kamil Kaz: öcalanın kardeşini TRT'de görüpte ses çıkarmayan sayın vatandaş sanada slm olsun. 114 90 Musa Canbolat: adamsın 32 20
  • Mehmet Gultekin: dağdaki ayıyı şehre indirenler düşünsün 87 12 Yanıtla
  • emiromeryahya Arslan: Orda onu söyleyen kişiyle odaya giriş yapanların birbirlerinden haberleri bile yok çünkü ekranda gördüğümüz için söylüyoruz bunu Ama olayın içeriğini bilmiyorum Kim olursa olsun kimsenin kimseye hakaret etmesi doğru bir hareket değil İslam dini şöyle emrediyor siz onların atalarına küfür ederseniz onlarda sizinkilere eder o yüzden gerek yok 2 kelime söylesen ne olacak 18 34 Yanıtla Android Adana: Keşke Dünyana Nokta ve Birgüle'de Yer Versen.! 1 0
  • Ekrem Korkmaz: Ses çıkartmayalar unutmayın sizler de unutulmadınız 41 7 Yanıtla
  • Kemsl: şimdi bunlara yaptırım uygulansın, medyada ne kadar Atatürkçü çağdaş gazeteci varsa hep bit agizdan ; efendim yaptikları yanlış olabilir ama karsiligi bu olmamalıydı... demeye başlarlar 31 14 Yanıtla
  • Tuna: Bi pkk’lılar bir de siyasi islamcılar sevmez Atatürk’ü çünkü ikisi de boş beleş insanlardan oluşur. 27 10 Yanıtla
  • Hakan Uzuner: Her operasyondan sonra reklam yapmaya gerek yok. Belli zamanlarda sözcü olan kişi açıklama yapar olay biter. Yoksa bu zaten sizin vazifeniz. 2 0 Yanıtla

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