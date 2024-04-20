Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Politika

"Katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke"

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde devir teslim töreni sırasında bazı DEM Partililerin, başkanlık odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı video büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

MAKAM ODASINDA DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET

31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti adayı Adnan Örhan, yüzde 63,60 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Örhan mazbatasını aldı. Ancak mazbata töreninin ardından Sur Belediyesi'nde yaşanan olay oldukça tepki çekti. Başkan Örhan'ın makam odasına geldiği anlarda çevresinde bulunanların alkış çaldığı ve tebrik ettiği görülürken, odada asılı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerine yönelik hakaret edildiği duyuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ' AÇIKLAMASI

Yaşanan o skandal anların görüntüleri anbean kayda geçerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.