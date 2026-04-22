Süresiz Nafaka Uygulaması Eleştirildi - Son Dakika
Süresiz Nafaka Uygulaması Eleştirildi

22.04.2026 16:06
HÜDA PAR'lı Demir, süresiz nafakanın istismara açık olduğunu belirterek, aile bütünlüğünün korunmasını istedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Evlenip boşanmayı ticari bir kazanç aracı haline getirmeyi amaçlayan kimseler tarafından istismar edilen süresiz nafaka uygulamasının bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile içindeki anlaşmazlıkların, yargıya taşınmadan önce danışmanlık hizmeti sunan mekanizmalar aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını istedi.

Tarafların birlikte ele alındığı adil bir yaklaşımla aile birliğinin korunmasının esas alınması gerektiğini söyleyen Demir, "Boşanmayı önceleyeceğimize, aile bütünlüğünü koruma esaslı bir çalışma, bir mantık geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Süresiz nafaka" uygulamasına ilişkin Demir, "Evlenip boşanmayı ticari bir kazanç aracı haline getirmeyi amaçlayan kimseler tarafından istismar edilen süresiz nafaka uygulamasının bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, çocuklarda şiddet eğiliminin arttığına ve bu konunun önemli bir toplumsal sorun haline geldiğine işaret ederek, doğru tespitler ve kararlı uygulamalarla bu durumun önlenebileceğini vurguladı.

Ailenin, çocuğun kişilik gelişiminin temelini oluşturan en güvenli ortam olduğunu vurgulayan Demir, manevi değerlerin kazandırılmasında aile ortamının önemli bir rol üstlendiğini ve belirleyici olduğunu kaydetti. Demir, "Bu güvenli ortamın eksikliği ise çocuklarda duygusal boşluk, akran zorbalığı, davranış bozukluğu, madde veya ekran bağımlılığı ve şiddet eğilimleri gibi ciddi sorunlara yol açabilmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuğun ahlaki ve sosyal gelişiminin geri planda kaldığını ve değerler eğitiminin görmezden gelindiğini dile getiren Demir, aile içinde çocuklarla dengeli iletişim kurulmasının, çocuklara sınır konulması ve sorumluluk bilinci kazandırılmasının, çocukların çevrelerinin aileleri tarafından bilinmesinin önemine işaret etti.

HÜDA PAR'lı Demir, bu süreçte ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kamusal destekleyici çalışmaların artırılması gerektiğini de vurguladı.

Uluslararası toplumun, siyonist İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki sistematik soykırım ve hukuk tanımaz saldırganlığına karşı somut adım atması gerektiğini belirten Demir, "İşgal rejimi cebren silahsızlandırılmalı, ona silah ve finansman sağlayan ülkelere yönelik ağır yaptırımlar uygulanmalıdır." dedi.

Demir, Türkiye'nin, Küresel Sumud Filosu'na koruma desteği vermesini de istedi.

Kaynak: AA

Şahzade Demir, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Süresiz Nafaka Uygulaması Eleştirildi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Süresiz Nafaka Uygulaması Eleştirildi - Son Dakika
