Suriye\'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim\'de

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20'ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.
