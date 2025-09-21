Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de - Son Dakika
Politika

Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de

Suriye\'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim\'de
21.09.2025 18:32
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ilk parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağı kamuoyuna açıklandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti ve kamuoyuna duyuruldu.

SEÇİM TARİHİ 5 EKİM

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20'ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Parlamento, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de - Son Dakika
