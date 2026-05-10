Suriye'de Kabine Değişikliği

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yayınladığı kararname ile kabine değişikliği yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, gece geç saatlerde yayınladığı kararname ile kabinede bazı isimlerde değişiklik yaptı. Kararnamye göre, Halid Fevvaz Zaurur, Suriye Enformasyon Bakanı olarak, Basil Hafız es-Süveydan Tarım Bakanı olarak atandı. Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine ise Abdurrahman Bedreddin el-Ama getirildi.

Yerel yönetimler düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda ise, Lazkiye Valisi olarak Ahmed Ali Mustafa atanırken, Deyrizor Valiliğine Ziyad Fevvaz el-Ayiş getirildi.

Kararnamede, yapılan bu değişikliklerin, ülkedeki idari mekanizmaların ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde hayata geçirildiği ifade edildi. - ŞAM