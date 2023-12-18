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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, Türkiye'den ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyor - Son Dakika
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, Türkiye'den ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, Türkiye'den, Ruslara, İranlılara ve Esad rejimine karşı anlaştırılan kararlara tamamen uyulması ve ateşkesin gerçekleştirilmesi için yardım talep ediyor. Ayrıca, Suriye'ye yapılan yardımların azalmasıyla kıtlığın oluşabileceğini ve Suriye'nin kuzeyinde yapılacak konut projesinin tamamlanması için destek istiyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, Türkiye\'den ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyor
18.12.2023 - 22:29,
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, "Ateşkes anlaşmasına göre devam edilmemesi bizim için istikrarsızlığa yol açıyor. Bu istikrarsızlık göç dalgalarının artmasına neden oluyor. Bunun için haykırıyoruz ve Türkiye'den rica ediyoruz. Yetkileri ve yapabileceklerini Ruslara, İranlılara karşı Esad rejimine karşı anlaştırılan kararlara tamamen uyulması ve ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyoruz" dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, Florya'da bulunan ofisinde, Suriye'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Elbahra, Suriye'ye yapılan yardımların sürmesini istediğini belirtirken yardımların azalmasıyla kıtlığın oluşabileceğini anlattı. Elbahra, Suriye'nin kuzeyinde yapılacak konut projesine de değinerek 2 yıl içinde kademe kademe tamamlanacağını söyledi. Elbahra, askeri bloklar oluşturulduğunu Savunma Bakanlığı'nın programına tabi olabilmek için plan yapıldığını da ifade etti.

"Suriye'ye yardımların azalması çok büyük bir problem oluşturacak"

Suriye'ye yardımların azalması kıtlığa yol açabileceğini söyleyen Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Elbahra, "Uluslararası devletlerin dikkatini çekmek, Suriye'deki sıkıntılara dikkat çekmek için bir toplantı gerçekleştirdik. Şu anda Suriye'ye yardımların azalması çok büyük bir problem oluşturacak. Kıtlığa yol açabilecek. Saldırılar hala devam ediyor. Saldırılar sürekli tekrarlanıyor. Bizim halkımız için büyük bir sıkıntı. Bunun için biz uluslararası toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Suriye'nin kuzeyinde istikrarı oluşturmak için koalisyon ve buna tabi geçici hükümetin planını anlatmak istiyoruz. Gönüllü dönebilmek için ve yatırımları çekebilmek için bu bölgenin tamamen istikrarlı ve güvenli bölge olması gerekiyor. Adil ve tarafsız bir şekilde oradaki yargılanma sürecini güçlendirmemiz gerekiyor. Polisi oradaki kararları uygulayabilmesi için gereken desteği ve geliştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Ulusal orduyu güçlendirmek ve geliştirmek ayrıyeten Savunma Bakanlığı'na ait olabilmesi için güçlü şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli bir ordu oluşturabilmek için gereken adımları attık. Askeri blokları oluşturduk, Savunma Bakanlığı'nın programına tabi olabilmek için plan yapıldı. Ulusal orduya ait olan askerleri onları daha geliştirmek için ve her alanda destek vermek için bir askeri fakülte yapmayı planlıyoruz. Askeri yargılama mahkemesini açtık. Özellikle askerlerle ilgili sıkıntıları ve teröristlere karşı sıkıntıları çözmek için mahkeme oluşturduk" dedi.

"Türkiye'den ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyoruz"

Türkiye'den ateşkesi gerçekleştirmesi ricasında bulunan Elbahra, "Ateşkes anlaşmasına göre devam edilmemesi bizim için istikrarsızlığa yol açıyor. Bu istikrarsızlık göç dalgalarının artmasına neden oluyor. Bunun için haykırıyoruz ve Türkiye'den rica ediyoruz. Yetkileri ve yapabileceklerini Ruslara, İranlılara karşı Esad rejimine karşı anlaştırılan kararlara tamamen uyulması ve ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl plan küçük bir şehir yapmak"

Konut projesine de değinen Elbahra, "Suriye'nin kuzeyinde koalisyonun bir planı var. Oradaki hayatı güzelleştirmek için. Bunun için geçici evler yapmak üzere plan yaptık. Bazı ülkeler bu konuda destek verdi. 3 bin 300 civarında geçici ev yapmak üzereyiz şu anda. Asıl plan küçük bir şehir yapmak. Bu projenin bir parçası şu anda yapılmak üzere. Bu geçici evler çocukların okula dönebilmesi için gençlerin hayatına yeniden başlaması için kolaylık sağlayacaktır. Bu proje kademe kademe 2 yıl içinde tamamlanmış olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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