Suriye, Ürdün'ün hava saldırısı için önceden koordinasyon yapılmadığını bildirdi

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin saldırısının ardından Suriye Hükümeti'nden yapılan açıklamada sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, bu askeri operasyon için Suriye tarafıyla önceden herhangi bir koordinasyon yapılmadığı vurgulandı.

Suriye hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, zarar gören Suriyeli ailelerin yanında durulduğu ve bu acı olayda kendileriyle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edilerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi. İlgili makamların mağdur olanların durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiği, gerekli desteği sağlamak için çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili makamların bu hedeflemenin tüm ayrıntılarını incelemek üzere detaylı soruşturmalar başlattığı, bununla paralel olarak Ürdün Haşimi Krallığı ile durumu eleştirmek ve sınır bölgelerini ilgilendiren her türlü adım için ortak saha ile güvenlik koordinasyonunun önemini vurgulamak amacıyla açık iletişim kanallarının yürütüldüğü ifade edildi. Bu adımların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini korumayı ve iki kardeş ülkenin güvenlik ve istikrarını güvence altına almayı amaçladığı belirtildi.