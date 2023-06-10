Suriyeli sığınmacının sözleri Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi: Hadi oradan şerefsiz - Son Dakika
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Suriyeli sığınmacının sözleri Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi: Hadi oradan şerefsiz

10.06.2023 16:15

Suriyeli bir sığınmacının Türk kadınlarına yönelik hakaret içeren sözleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sert tepkisine neden oldu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacının sınır dışı edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video büyük yankı uyandırdı. Videoda Suriyeli bir sığınmacı, "CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var" ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HADİ ORADAN ŞEREFSİZ

Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoya en sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Videoyu alıntılayan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi oradan şerefsiz. Sen vatanından kaçıp Türkiye'ye gelip burada Türk kadınlarına hakaret edemezsin. Bu haysiyetsiz tahrikçiyi hemen sınır dışı edin. Zafer Partisi bu ahlaksız ile ilgili hemen suç duyurusunda bulunacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Suriyeli sığınmacının sözleri Ümit Özdağ'ı çıldırttı: Hadi oradan şerefsiz
YORUMLAR (11)
  • Mahmut Yamaç: Keşke ölümüne kadar vatanı savunacak karakterde olsaydınız. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Bu ülke 22 senede hemen her konuda Türk milletine alehte olanlar kazandı.Ülke bu gibi neüdüğü belirsizlerin adeta elinde kaldı devletde bunlara ya göz yumdu ya sessiz kaldı gidişat hala çok vahim hemde çok. Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Vay bee adamlardaki cesarete bak. Helal olsun bizim hükümete kendi halkına bu kadar düşman bir hükümet yer yüzünde nadir görülür. Adamları doldurdunuz ülkeye şimdi bizlere posta koyuyorlar karımıza kızımıza laf söylüyorlar. Aferin sizlere aferiiiin. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeli sığınmacının sözleri Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi: Hadi oradan şerefsiz - Son Dakika
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