Suriyeli sığınmacının sözleri Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi: Hadi oradan şerefsiz

Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video büyük yankı uyandırdı. Videoda Suriyeli bir sığınmacı, "CHP'li kadınların 4-5 tane kocası var kimse onlara bir şey demiyor. Orijinal kocaları var bir de 4-5 tane ayrı kocaları var" ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HADİ ORADAN ŞEREFSİZ

Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoya en sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Videoyu alıntılayan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadi oradan şerefsiz. Sen vatanından kaçıp Türkiye'ye gelip burada Türk kadınlarına hakaret edemezsin. Bu haysiyetsiz tahrikçiyi hemen sınır dışı edin. Zafer Partisi bu ahlaksız ile ilgili hemen suç duyurusunda bulunacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;