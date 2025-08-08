Suudi Arabistan'dan İsrail'e Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şehri'ni ele geçirme planını reddederek, abluka altındaki bölgedeki Filistinlilere yönelik "açlık" ve "etnik temizlik" uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Gazze planına tepki yağıyor. Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal etme planını kınadı. Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şehri'ni ele geçirme planını reddederek, abluka altındaki bölgedeki Filistinlilere yönelik "açlık" ve "etnik temizlik" uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal makamlarının Gazze Şeridi'ni işgal etme kararını en şiddetli ve en güçlü şekilde kınıyor" denildi. Açıklamada, "Filistin halkına karşı açlık, acımasız uygulamalar ve etnik temizlik suçlarını işleme konusunda ısrarını kategorik olarak kınıyor" ifadelerine yer verildi. - RİYAD