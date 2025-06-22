Suudi Arabistan ve Mısır'dan İtidal Çağrısı

Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları tarafından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yapılan açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları dünya gündemindeki yerini koruyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, İran'daki gelişmeleri, özellikle ABD tarafından İran nükleer tesislerinin hedef alınmasını derin bir endişeyle takip etmektedir. Krallık, 13 Haziran 2025 tarihinde yayımladığı ve İran'ın egemenliğinin ihlalini kınayan açıklamasının içeriğini bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

Gerilimin düşürülmesine yönelik çağrıların yapıldığı açıklamada, "Krallık, itidal gösterilmesi, gerilimin düşürülmesi ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için tüm mümkün çabaların gösterilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca, uluslararası toplumu, bu son derece hassas dönemde krize son verecek ve bölgedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması için yeni bir dönemin açılmasını mümkün kılacak siyasi bir çözüme ulaşmak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırmaktadır.

"Krizi çözmenin tek yolu siyasi çözümler ve diplomatik müzakerelerdir"

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın herhangi bir şekilde ihlal edilmesini reddettikleri vurgulandı. Devletlerin egemenliğine tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu. Orta Doğu'nun daha derin bir istikrarsızlığa sürüklenmesi riskine karşı uyarının yer aldığı açıklamada, "Krizi çözmenin ve kalıcı bir uzlaşıya ulaşmanın tek yolu, askeri eylemler değil, siyasi çözümler ve diplomatik müzakerelerdir" denildi.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, "Diyalog önceliklendirilmeli ve daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için çaba gösterilmeli" ifadeleri yer aldı. - RİYAD