Suudi Veliaht Prensi Selman, Husi saldırıları gölgesinde yarın Mısır'a gidiyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilerle karşılıklı saldırılar sürerken yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Selman, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinde Husi saldırılarını ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yarın Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.
Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.
Görüşmede Husi saldırılarının, bölgesel gelişmelerin ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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