Taçoy, dönüşümlü başkanlığı eleştirirken önerileri hükümetin bilmediğini savundu - Son Dakika
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Taçoy, dönüşümlü başkanlığı eleştirirken önerileri hükümetin bilmediğini savundu

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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Erhürman-Hristodulidis görüşmesinde dönüşümlü başkanlığın konuşulmasını 'Bundan daha yanlış bir şey olamaz' diye eleştirdi. Taçoy, Erhürman'ın görüşmede sunduğu önerilerden hükümetin haberi olmadığını öne sürdü.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi eleştirerek, "Dönüşümlü başkanlık konuşulduysa, bundan daha yanlış bir şey olamaz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında 9 Kasım'da BM ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşme hakkında konuştu.

"Erhürman bir şey sundum diyor ama ne sunduğundan kimin haberi var?"

Bakan Taçoy, katıldığı bir canlı yayında, görüşmede ele alınan konular hakkında hükümetle istişare yapılmadığını savunarak, dönüşümlü başkanlığın yeniden gündeme getirilmesine karşı çıktı. Taçoy, "Dönüşümlü başkanlık konuşulduysa, bundan daha yanlış bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın görüşmede sunduğu önerilerin içeriğinin hükümet tarafından bilinmediğini öne sürerek, "Erhürman bir şey sundum diyor ama ne sunduğundan kimin haberi var? Bizim haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs konusu artık güven artırıcı önlemlerle çözülemez"

Kıbrıs meselesinin yalnızca güven artırıcı önlemlerle çözülemeyeceğini belirten Taçoy, esas meselenin adadaki siyasi gerçeklerin kabul edilmesi olduğunu söyledi. Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kampos geçiş noktalarının açılması konusunda varılan mutabakatı da değerlendiren Taçoy, yeni kapıların kimin ihtiyaçlarına hizmet edeceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hükümetle istişare etmeden öneriler sunduğunu ileri süren Taçoy, Kıbrıs meselesinde alınacak kararların Cumhuriyet Meclisi'nin gündemine geleceğini hatırlattı.

"Çözüm egemen eşitlik ve eşit statüden geçer"

Kıbrıs meselesinde kapsamlı bir çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabileceğini savunan Taçoy, bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek bir müzakere sürecinden yana olduğunu belirtti. GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine de değinen Taçoy, Rum yönetiminin farklı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların güven artırıcı önlemlerle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Geçmişte yürütülen müzakere süreçlerini hatırlatan Taçoy, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü paylaşmaya yanaşmadığını savundu. Dönüşümlü başkanlığın yeniden gündeme getirilmesini iki devletli çözüm politikasına aykırı olarak değerlendiren Taçoy, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Taçoy, Kıbrıs meselesinde yalnızca yeni geçiş noktalarının açılması veya dönüşümlü başkanlığın tartışılması üzerinden bir başarı değerlendirmesi yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
DiplomasiPolitikaEkonomiKıbrısEnerjiDünyaSon Dakika

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