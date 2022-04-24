TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 'Garo Paylan Türk Milletinden özür dilemelidir' - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, HDP milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni soykırımı iddialarını söylemesine, Türk Milletini soykırımcı olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

'Garo Paylan Türk milletinden özür dilemelidir' diyen Serdar Ünsal, Garo Paylan 'ın Milli mecliste olmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, "Zihniyeti değişmeyen, soykırımcı atalarının yolundan giden bir insanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk Milletini soykırımla suçlaması bir skandaldır. 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklif Türk devletine iftira ve meydan okumadır. Şiddetle kınıyorum. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse Türk milletine soykırım iftirası atamaz. Türk Milletine asıl soykırımı yapanlar, Garo Paylan'ın dedeleridir. Eğer Türk milleti soykırım yapmış olsaydı Garo Paylan Milletvekili olamaz, mecliste çıkıp konuşamazdı. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi veremezdi. Ayrıca bir tek Ermeni bile kalmazdı. Bugün Türkiye'de Ermeniler rahat bir şekilde yaşamakta her alanda Türk milletinin sahip olduğu her hakka sahip olmaktadır. Bunun örneği de Garo Paylan'ın milletvekili olmasıdır.150 bine yakın Ermeni vatandaşının Ermenistan'dan gelip Türkiye'de kaçak olarak çalışmasıdır" dedi.

Bir emperyalist yalan olan "Soykırım" sözünü kullanan Garo Paylan'ın Taşnak Ermenileri gibi konuştuğunu onların yolundan gittiğini söyleyen Ünsal şunları kaydetti: " Asıl katliamı yapan Ermenilerdir. Bunun en büyük ispatı Iğdır ve çevresinde yaptıkları katliamlar ve canlı tanıklardır.Dün Iğdır'da atalarımızı şehit edenlerin torunları bugün Azerbaycan'da Hocalı'da Karabağ'da katliam yapıyor.Gerçekler ortadayken sözde soykırım yalanları ile Türkiye'yi sözde Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Ermeni kökenli bir milletvekilinin Milli mecliste olması ve konuşması sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi vermesi Türkiye'yi suçlaması hangi akıl ve mantığın işidir anlamış değiliz.Bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi bir kere daha göstermiştir ki zihniyetler değişmiyor. Garo Paylan'ı atalarının yaptığı soykırımı görmesi için, 21. asrın soykırımı olan Hocalı faciasını, yapılan katliamı, işgal edilen Azerbaycan topraklarını Iğdır'da ve yurdumuzda gerekse Azerbaycan'da Ermeniler tarafından şehit edilen atalarımızın toplu mezarlarını görmeye araştırmaya davet ediyorum" dedi. - IĞDIR