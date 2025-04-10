Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak

Geniş Video İzle

İmamoğlu protestolarında tutuklanan ve bugün hakkında verilen kararla tahliye edilen 22 yaşındaki Berkay Gezgin, yaptığı ilk açıklamada "Siz mücadelenizi verdiğiniz için şu anda biz buradayız. Çok sağolun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

10.04.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte tutuklanan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, serbest bırakıldı.

TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tutuklanmasının ardından CHP PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, tahliye edilmesi sonrası Marmara Cezaevi önünde konuştu. Berkay Gezgin, "Mücadeleyi siz de biz içerdeyken dışarda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Gezgin ayrıca "Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

NE OLDU?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

Tahliye edilen Berkay Gezgin\'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Berkay Gezgin, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • yobaz deşen:
    aktroller nerede geç kalmışlar 22 69 Yanıtla
  • ismail:
    vay be bir laf ile önümüzdeki seçimlerde istanbul milletvekili adayı 69 12 Yanıtla
  • Raif Günkan:
    Devlete Taş atmak serbest bunlara böyle imkan verirseniz her türlü haltı yerler ve kendilerini özgürlükçü sanırlar hırsızlık yapmak serbest İstanbul için ne yaptı o kadar imkan var bütün paraları dağ kadrolarına dağıttılar kimin ne yaptığını insanlar biliyor 66 15 Yanıtla
  • Szka788304:
    oldu her şey çok güzel sayenizde Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzlukları oldu onlar içti eğlendi çaldı pariste yedi konserlerde katrilyonu bulan paralar pay edildi güzel oldu ekip için güzel oldu 68 9 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Bunun gibilermi Türkiye yi yönetecek. Bir insanda kus kadar beyin olmadigi sürece bunun Akilanmaz. Gelecegi bitti hala birilerin pesinden gidiyorlar. 41 5 Yanıtla
  • Han:
    eko çıkar, belki 10 yıl belki 15 yıl 31 7 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    kim bu yaa ne bitmez kitapsizlar var 23 7 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    bu vatan hainlerini neden saldiniz daha guzelkaristirsin diyemi 20 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    yobaz deşen sen doğru isen safın doğru olur din karşıtlığınızın sonucu ülkenin geldiği nokta ortada 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk bunlar için hayat çok farklı olabilirdi o katil çocuk iyi bir eğitim alsa din eğitimi alsa katil olmazdı öldürülen çocuk yaşıyor olabilirdi sen hala din için yobaz diyorsun 13 3 Yanıtla
  • Hanifi bey:
    Nasıl? 3 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
Trump’tan İran’a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz
Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

20:54 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
20:41 Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
08:41 Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti
08:35 Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
08:18 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
08:05 Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 21:37:02. #7.12#
SON DAKİKA: Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement