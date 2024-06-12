CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliyesinin ardından meclis toplantısına katıldı

Politika

Teleferik kazası davasında tutuklu yargılanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliyesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında tahliye olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, teleferik kazasından 1 gün sonra gerçekleşen 13 Nisan tarihine meclisine katılımından sonra ikinci kez yerini aldı. AK Parti, CHP, MHP ve Demokrat Partisi grup sözcüleri geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet diledikten sonra şu ifadelere yer verdi:

"Kaza sırasında 23 buçuk saat bölgede görev yapan tüm kurum kuruluşlarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kaza sonrası Mesut Kocagöz başkanımız tutuklanmıştı, dün itibariyle özgürlüğüne kavuştu, bugün itibariyle de Antalyalı hemşehrilerimize kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz."

11 Haziran Türk siyasi tarihi açısından önemli bir gün

CHP Grup Sözcüsü Büşra Dirgen Özdemir de geçtiğimiz ay düzenlenen meclis toplantısında tutuklu olan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için adalet çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Mayıs ayı meclis toplantısında adalet çağrısında bulunmuştuk, adil ve tarafsız yargıya olan inancımızla adalet diye haykırmıştık, bugün adaletin günü, aylardır başkanını bekleyen 650 bin Kepezlinin günü. 20 yıldır verdiğiniz emek ve mücadelenin sonucunda kazandığınız Kepez Belediye Başkanlığı'nızda dünden daha güçlü, yarından daha umutlu halde yanınızdayız. 11 Haziran Mesut Başkanın tahliyesi dolayısıyla bizim için önemli bir gündü, aynı zamanda Türk siyasi tarihi açısından da önemli bir gündü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 18 yıl aradan sonra genel merkezimizde ağırladığımız, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde ülkemiz için önemli bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki, bu ziyaret ülkemizde demokratikleşme sürecinin başlangıcı olacak, yeni anayasa çalışmaları devam ederken tam bağımsız yargının egemenliğine katkı sağlayacaktır."

"Adalet tecelli etti"

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar da tahliye olan Mesut Kocagöz'ü mecliste görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adalet tecelli etmiştir, Mesut Başkan Kepez'e milletimizin desteğiyle seçildi. Hizmet etmek için çalışacağını biliyoruz. Geçmiş olsun, aramıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Merkezi ziyaret etmesinden oldukça mutlu olduk, çünkü bizler söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek bir araya gelen aziz bir milletiz" diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli ise, "Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün mahkemece tahliye edilip özgürlüğüne kavuşmasından ve görevinin başına geçmesinden dolayı mutluyuz, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dileğimiz yıllarca aynı mecliste çalıştığımız başkanımızın bu davadan beraat etmesidir" dedi.

Demokrat Parti Grup Sözcüsü ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, mecliste görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. - ANTALYA