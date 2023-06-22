Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi - Son Dakika
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Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi

22.06.2023 22:20

CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Seçim öncesi 6'lı Masa'dan kalkıp tekrar oturan Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın oyununa geldiğini söyleyen Özcan, "Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonrası CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan, Tv100 canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Özcan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçim öncesi 6'lı Masa'dan kalmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Akşener'in Mansur Yavaş'ın oyununa geldiğini söyleyen Özcan, "Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM SİYASİ KAZIK YEDİ"

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanana Özcan, "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Ben biliyorum bunu. Meral hanım Mansur beyin oyununa geldi." dedi.

"YAVAŞ ÖNCE ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ"

Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi sizce birileriyle görüşmeden kalkar mı masadan? Mansur Yavaş, önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı 'Masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim' dedi. Olayın özü bu.

"EN GEÇ SAATTE 'YANINDAYIZ' TWEETİ ATAN YAVAŞTI"

Sonra en geç saatte yanındayız tweetini atan sayın Mansur Yavaştı. Ben hayatım boyunca doğruları konuştuğum için kısa vadede başım derde giriyor, uzun vadede kazanıyorum"

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını belirterek 6'lı Masa'da kalkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, karşılık bulamamış ve Yavaş ile İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önererek masaya geri dönmüştü.

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Son Dakika Politika Tanju Özcan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bomba iddia: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi - Son Dakika


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