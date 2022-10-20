TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİNİ İÇİ BOŞ BİR GEZİ GİBİ GÖRDÜM - Son Dakika
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TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİNİ İÇİ BOŞ BİR GEZİ GİBİ GÖRDÜM

20.10.2022 14:52

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin, "İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi?

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin, "İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelip, soruları yanıtladı. Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bolu Belediyesi'ne yönelik ziyaretinde bir üyelik teklifi gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin, "Her partiye saygı duyuyorum. AK Parti'nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" dedi.

'DEMEK Kİ BENİ ÖNEMLİ GÖRÜYORLAR'

Bütün partilerin seçmenlerine saygı duyduğunu belirten Özcan, "Zafer Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Beni partisinde görmek isteyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Değerli hocamız Ümit Özdağ, Bolu'yu ziyaret edecekmiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü saat 14.00'te kendisi ile görüşeceğiz. Bu açıklamalarımdan sonra beni partiye davet edeceğini düşünmüyorum. Fakat kim davet ederse etsin; nerdeyse etmeyen kalmadı, hiçbirine 'Evet' diyecek değilim. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Bu yolda dimdik yürüyeceğim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi ile ilgili de konuşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİNİ İÇİ BOŞ BİR GEZİ GİBİ GÖRDÜM - Son Dakika

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SON DAKİKA: TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİNİ İÇİ BOŞ BİR GEZİ GİBİ GÖRDÜM - Son Dakika
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