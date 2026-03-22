Tarıkdaroğlu çocuklarla bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da, çocuk evlerindeki koruma ve bakım altındaki çocuklarla bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçiren Tarıkdaroğlu, Bakanlığa bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Tarıkdaroğlu, burada kalan koruma ve bakım altındaki çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı, onların mutluluğuna ortak oldu.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği bayram hediyeleri çocuklara dağıtıldı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Tarıkdaroğlu, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, bayramların sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Devlet olarak çocukların her zaman yanındayız. Çocukların yüzündeki bir tebessüm, bizler için en büyük mutluluk. Bu anlamlı günlerde çocuklarla bir araya gelmek büyük bir değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Tarıkdaroğlu'na, kız çocukları tarafından hazırlanan Erzurumspor FK temalı kayakçı kardan adam bibloları hediye edildi.